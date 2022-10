Samp, nessun casting e sempre più Stankovic. Accordo in dirittura

Dejan Stankovic si avvia a diventare il nuovo allenatore della Samp. Nessun casting in corso, ieri era addirittura circolato il nome di Zenga tanto per creare altra confusione, piuttosto c’era la necessità di trovare una soluzione immediata. Dalla tarda mattinata di ieri Stankovic era in vantaggio su De Rossi, l’opzione Ranieri aveva perso forza già da ieri mattina e il club blucerchiato si era concentrato soltanto su un profilo. Sì, proprio l’allenatore che Ferrero aveva cercato quando Deki era ancora legato alla Stella Rossa e non sarebbe stato possibile liberarlo. Adesso Stankovic è a Milano per firmare il contratto, prevedibilmente fino a giugno con opzione e premio in caso di salvezza.

Foto: twitter Stella Rossa