Samp, Marin in dirittura. Si avvicina Adrien Silva dal Leicester

E’ sempre attiva la Sampdoria sul mercato in entrata tanto che nelle ultime ore sta per chiudere Marin, operazione in dirittura d’arrivo con il centrocampista della Dinamo Zagabria pronto a vestire la maglia del club ligure. Antonio Marin, fantasista – nonché esterno d’attacco – classe 2001 è una delle giovani promesse del calcio croato. La Samp, oltre a Marin lavora per Adrien Silva, per lui operazione a buon punto con il Leicester. Silva, centrocampista classe ’89 è diventato campione d’Europa con il suo Portogallo nell’estate del 2016. Centrocampista di qualità per il centrocampo blucerchiato, è capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo.

Foto: logo Samp