Samp, Lanna: “Momento delicato. Arriviamo al derby sereni e lucidi”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato in occasione della presentazione del Torneo Ravano in un’intervista rilasciata a Primocanale, intervenendo inoltre sul derby di domani contro il Genoa. Queste le sue parole: “Il derby è importante come tutti i derby, questo è un momento delicato, però credo che bisogna arrivarci sereni e lucidi, il pericolo di arrivarci troppo carichi e concentrati è dietro l’angolo, bisogna viverla con tranquillità”.

FOTO: Twitter Samp