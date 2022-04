Samp, la cura Giampaolo non funziona. La media punti premia D’Aversa

La sconfitta di ieri pomeriggio con la Salernitana ha gettato nuove ombre in casa Sampdoria. La cura Giampaolo ai numeri non sta funzionando, con l’ex Milan e Torino che ha ottenuto 9 punti in 11 giornate, una media punti di 0.81 punti a partita. Con D’Aversa i blucerchiati viaggiavano a 0.90 punti a partita, frutto di 20 punti in 22 giornate. Un dato comunque basso e che sottolinea la classifica deficitaria della Samp. A cinque giornate dal termine la salvezza non è ancora ottenuta e Giampaolo dovrà il più presto possibile sterzare la stagione, per evitare spiacevoli imprevisti.

FOTO: Twitter Sampdoria