Samp-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A torna già in campo con la sesta giornata. Domani tocca anche alla capolista Inter, impegnata nell’insidiosa trasferta di Genova contro la Samp (fischio d’inizio alle ore 18). Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Di Francesco non avrà a disposizione lo squalificato Murillo mentre Ferrari è ancora in dubbio. Possibile una chance dal primo minuto per Chabot al fianco di Bereszynski e Colley a protezione della porta di Audero. In mediana spazio a Linetty e Vieira al fianco di Ekdal, mentre Depaoli e Murru agiranno sugli esterni. In attacco tornerà Quagliarella che sarà affiancato da Caprari, con Rigoni alle loro spalle. Conte conferma il solido 3-5-2: davanti ad Handanovic spazio a Skriniar, De Vrij e Bastoni, riposa Godin. Sulle fasce riecco Candreva e Asamoah, con Sensi destinato a riprendersi una maglia da titolare, poi Gagliardini e Brozovic in cabina di regia. In attacco, oltre a Lautaro, ecco la possibile sorpresa Sanchez, che dovrebbe esordire dal primo minuto al posto di Lukaku, pronto a rifiatare in vista della sfida contro il Barcellona.

SAMP-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Rigoni; Caprari, Quagliarella. All. Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez (Lukaku). All. Conte

Foto: Twitter ufficiale Inter