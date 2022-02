Samp, Giovinco ha firmato: “Sono contento di tornare in Serie A. Un saluto ai tifosi”

Sebastian Giovinco ha firmato con la Sampdoria. All’uscita dal club ligure, l’attaccante, ex Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sì ho firmato, è tutto fatto, sono felicissimo. Sono contento per il ritorno in Serie A. Un saluto ai tifosi della Samp, non vedo l’ora di poter fare domani il primo allenamento”.

La “formica Atomica” ha firmato fino al 30 giugno 2022.

Foto: Instagram personale