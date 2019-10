Samp, dall’incontro Ferrero-Gattuso alle diatribe interne (che non aiutano)

In questi minuti Ferrero, come riferito, incontrerà Gattuso a Milano. Ferrero gli offrirà nuovamente la Samp, a conferma che tute le altre soluzioni (compreso De Biasi) non convincono. Ci sarebbe Iachini, gradito alla piazza, ma non è stato ancora contattato. II problema della Samp è che, dopo la mancata cessione, si sono create diatribe interne e diverse tensioni che di sicuro non aiutano. Il rapporto Ferrero e Romei, è da verificare, il ritorno di Pecini ha aumentato la confusione (non a caso la squadra ha avuto enormi problemi). Sono anche queste, tra le altre, le motivazioni che hanno portato Gattuso a dire di no alla Samp, fermo restando che un incontro non lo si nega a nessuno e vedremo come andrà a finire. Certo è che questa Samp non ha più un briciolo di organizzazione.

Foto: Sampdoria Twitter