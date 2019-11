Samp, Bereszynski a Poznan per l’operazione. La nota

Doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Mattina con lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza e trasformazione in campo. Nel pomeriggio il presidente Massimo Ferrero è salito al Poggio per far visita alla squadra e al tecnico Claudio Ranieri che sul campo 2 ha diretto una seduta a base di esercitazioni tecniche, conclusasi con un torneo a 4 squadre su campo ridotto. Rientrati Omar Colley, Albin Ekdal e Morten Thorsby che hanno svolto sedute rigenerative, mentre Jeison Murillo è atteso nelle prossime ore. Federico Bonazzoli ha svolto il proprio percorso di recupero agonistico, mentre per Bartosz Bereszynski trasferimento a Poznan dove, come concordato con la società, sarà operato dallo staff medico della nazionale per l’infortunio al menisco esterno del ginocchio destro riportato proprio in occasione degli impegni con la Polonia. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.

Foto: Sampdoria Twitter