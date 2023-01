Non soltanto Harroui in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. La Samp pensa all’attacco: secondo quanto anticipato da Sportitalia, c’è una trattativa in stato avanzato con lo Young Boys per Jean-Pierre Nsame, camerunense con cittadinanza francese classe 1993. Nsame aveva già avuto una breve esperienza in Serie A, a Venezia da gennaio a giugno 2022.

Foto: Nsame Young Boys Foto Le Matin