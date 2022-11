Samoura (Segretario Generale FIFA): “Mané deve esserci al Mondiale. Utilizzeremo i nostri marabutti”

Le condizioni di Sadio Mané tengono in apprensione il Senegal. Intanto, il commissario tecnico Cissé ha deciso, comunque, di inserirlo nella lista dei convocati per il Qatar. Delle condizioni del centravanti del Bayern Monaco ne ha parlato anche il Segretario Generale della FIFA, Fatma Samoura, in un’intervista esclusiva concessa a Europe 1: “Utilizzeremo i nostri marabutti. Dobbiamo sperare nel miracolo, deve esserci”. Nella cultura islamica, i marabutti sono dignitari religiosi che godono di enorme prestigio e considerazione.

Foto: Bayern Instagram