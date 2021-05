Sambenedettese: il Tribunale di Ascoli dichiara il fallimento, ma giocherà i playoff

La Sambenedettese è fallita, così è stato deciso dal Tribunale di Ascoli Piceno dopo la situazione difficile della società. Il fallimento è stato dichiarato questa mattina e il Tribunale ha concesso l’esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i playoff, con primo impegno domenica alle ore 17.30 sul campo del Matelica. Il tribunale ha nominato curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Il fallimento era stato chiesto da alcuni fornitori di beni e servizi, ma non dai tesserati benché lamentino di non percepire alcun emolumento da settembre 2020.