Samba: “Marsiglia? Sono il capitano del Lens, ma non chiudo nessuno porta”

“Ti interesserebbe un ritorno all’OM quest’estate?”. Brice Samba, portiere della Francia e del Lens, ha parlato in conferenza in vista della sfida dei quarti di finale contro il Portogallo: “Questo non è all’ordine del giorno, francamente. Ho visto molte cose sui social media, non mentirò. Tutti conoscono il legame che ho con quel club fin da quando avevo18 anni. Vedremo, non mi preoccupo: sono il capitano e non credo che il Lens voglia liberarsi di me così facilmente. Sono molto, molto orgoglioso di essere il capitano del Lens ma per quest’estate non chiudo nessuna porta”.

Foto: Instagram Samba