Samba Gold, è Neymar il miglior calciatore brasiliano in Europa. Sesto successo per O’Ney, nessuno come lui

Per la sesta volta in carriera, Neymar ha vinto il “Samba Gold”, riconoscimento riservato al miglior calciatore brasiliano in Europa. Questa è la sesta volta che Neymar riceve questo premio durante la sua carriera, riconoscimento che lo rende il calciatore che lo ha vinto più volte. Terzo successo consecutivo per la stella del Paris Saint-Germain. Lucas Paqueta e Bruno Guimaraes hanno completato il podio.

Foto: Neymar Instagram