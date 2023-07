Samardzic, un talento puro alla corte di Simone Inzaghi

Ormai ci siamo: Lazar Samardzic è a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Inter, come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio tramite il tweet di Michele Criscitiello.

Un colpo importante per il centrocampo di Simone Inzaghi, che si assicura un talento cristallino che ha impressionato all’Udinese, soprattutto nell’ultima stagione. Per il calciatore tedesco, che nel 2023 ha acquisito la cittadinanza serba, si tratta del primo importante step della sua carriera. Samardzic, classe 2022, è cresciuto nel vivaio dell’Hertha Berlino ma con la prima squadra della capitale tedesca ha giocato poco, collezionando soltanto tre presenze. Nel 2020 il Lipsia, club sempre accorto ai giovani talenti, decide di acquistarlo: nemmeno qui, però, il calciatore lascia il segno, scendendo in campo solo sette volte. La svolta però arriva nel 2021, quando l’Udinese decide di portarlo in Italia.

Proprio in Friuli, Samardzic matura sotto tutti i punti di vista, cresce in un campionato competitivo e diventa una delle maggiori promesse della Serie A: dal 2021 a oggi, con la maglia bianconera, ha collezionato 58 presenze e 7 reti. Ottimi numeri per un classe 2002, prestazioni che hanno destato l’interesse di diverse big di Serie A. Alla fine, però, è stata l’Inter a sbaragliare la concorrenza, assicurandosi uno dei maggiori talenti dell’ultimo campionato. Predilige la posizione sulla trequarti, ma all’occorrenza potrebbe essere schierato anche più avanti. Questo pomeriggio il calciatore è rimasto in panchina nell’amichevole che l’Udinese ha giocato contro l’Union Berlino, altro segno importante in vista del suo futuro: è pronto per la sua nuova avventura, ora toccherà a Simone Inzaghi valorizzarlo al meglio.

Foto: Instagram Udinese