Samardzic: “Sono stato vicino a Juventus e Barcellona”

Il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, è da più di una sessione al centro del mercato della Serie A. Più di una big pronta ad assicurarsi le prestazioni del giovane trequartista tedesco. Il classe 2002 ha svelato alcuni retroscena di calciomercato all’interno del canale YouTube The Italian Football Podcast: “Mi sono divertito tanto in questi primi due anni a Udine. In questa stagione per fortuna ho avuto più spazio e sono riuscito a mostrare le mie qualità. Con la Juventus sarà una bella sfida, possiamo batterli. In passato sono stato molto vicino a vestire la maglia della Juve, mi voleva anche il Barcellona. La trattativa però non è mai entrata nel vivo, abbiamo solo parlato del loro interesse nei miei confronti. Per il futuro della mia carriera sogno di giocare la Champions”.

Foto: Instagram Udinese