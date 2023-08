Samardzic: “Pareggio buono. Estate difficile e sofferta? No, a Udine sto bene”

Lazar Samardzic, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata a Salerno.

Queste le sue parole: “Penso che i nuovi siano pronti per giocare titolari. Noi siamo una squadra forte, ognuno aiuta il nostro calcio. Il pareggio di oggi alla fine è buono”.

Sulla voglia: “Io son sempre concentrato e voglio aiutare sempre la squadra. Oggi ho aiutato con un gol, ma è mancata la vittoria”.

Sul calciomercato: “Estate sofferta? No, io sono concentrato qua, è inutile. Sono felice qua. E così anche stasera, come in ogni partita”.

Foto: Instagram Udinese