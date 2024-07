Samardzic: lunedì incontro Milan-Udinese

Il mercato del Milan sta entrando nel vivo. E dopo Alvaro Morata, il club rossonero vuole regalare nuovi rinforzi al tecnico Paulo Fonseca. Come vi abbiamo già raccontato, in difesa il primo nome della lista è Strahinja Pavlovic. Ma i rossoneri si muovono anche per rinforzare la linea mediana del campo. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, il Milan si sta muovendo per Lazar Samadrzic e nella giornata di potrebbe esserci un incontro con l’Udinese. Ricordiamo che la richiesta per il centrocampista è di 25 milioni, bonus compresi, più solita storia – ormai nota – sulle commissioni.

Foto: Instagram Samardzic