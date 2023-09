Samardzic: “Inter? Non è mai stato un problema di soldi”

Il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, intervistato da Sportweek è tornato a parlare del suo mancato passaggio all’Inter nell’ultima sessione di mercato: “Non è mai stato un problema di soldi. Io so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne. Sono uno che pensa positivo, l’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me. Voglio fare un gran campionato qui, poi vedremo”.

