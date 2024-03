Samardzic: “In estate era fatta con l’Inter. Poi non ho ancora capito cosa sia successo”

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a la Repubblica tornando anche sul mancato trasferimento in estate all’Inter.

Queste le sue parole: “La città è piccola e tranquilla e tutti ti lasciano in pace. L’Udinese è un club moderno, ha grandi ambizioni e puoi crescere tanto qui. Dopo Lipsia ho parlato con i miei agenti e ho scelto l’Udinese: in Italia si gioca un bel calcio e posso fare bene con la mia qualità”.

Come ci si trova a giocare per la salvezza? “C’è tanta differenza, hai sempre pressione e un po’ di paura ma è normale quando sei in basso. Vogliamo tornare su”.

Sta lavorando tanto sulla fase difensiva?

“Sì, è vero. Il mister mi chiede tanto e mi serve molto. Vedo migliorare e lo sto facendo. Serve un leader tecnico sempre in campo e voglio prendere la squadra in mano”.

Perché ha scelto la Nazionale serba?” I miei parenti sono serbi e con il cuore ho scelto. Voglio giocare nella Stella Rossa negli ultimi anni della mia carriera. Mio padre giocava a calcio, oggi è un architetto”.

Si parla sempre di mercato: quanto è stato vicino all’Inter? “Ero molto vicino, poi è successo qualche cosa, ma niente di grave. Il Napoli? Non ero così vicino come si diceva. La Juventus? Su questo non so niente”.

Qual è il suo sogno come calciatore?

“Voglio giocare in Champions League e vincere tutto quello che posso”.

In questo campionato c’è una squadra che l’ha stupita? “Solo l’Inter, sono troppo forti. Hanno vinto 4-0 contro di noi ed è difficilissimo affrontarli. Mi piaciono tanto i centrocampisti nerazzurri, conosco bene Calhanoglu e dico che lui è quello che preferisco“.

Foto: Twitter Udinese