Samardzic e l’Inter: nessuna confusione sulla valutazione

Lazar Samardzic sarà un nuovo calciatore dell’Inter, questa è la notizia svelata ieri pomeriggio, con assoluta certezza, e che conta più di qualsiasi altra interpretazione, voce, accelerata, eventuali e varie. Ma cerchiamo di chiarire il discorso sulla valutazione perché è stata fatta un po’ di confusione. L’Udinese ha sempre considerato da 30 milioni il cartellino di Samardzic ma con la possibilità di scendere a 25 pur di dargli la possibilità di spiccare il volo verso un grande club. E così sarà, bonus in più o in meno. L’Inter può mettere 25 milioni più il prestito con diritto di riscatto, ma garantendosi il controriscatto, del centrocampista Giovanni Fabbian che entrerà nell’operazione e che ha una valutazione di circa 10 milioni. Se invece l’Udinese accettasse – com’è probabile – 15 più il cartellino di Fabbian (l’Inter comunque si garantirebbe un diritto di eventuale riacquisizione) andremmo sempre sui 25 milioni. È quella la valutazione che l’Udinese ha dato, verrà rispettata a prescindere da chi ha fatto un po’ di confusione. Sempre 25 milioni complessivamente sono, in linea con quanto aveva chiesto (sconto compreso) il club friulano. L’unica cosa che conta è questa: Samardzic giocherà nell’Inter e la giornata di ieri è stata sorprendentemente decisiva.

Foto: Instagram Udinese