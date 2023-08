Samardzic è ancora a Milano. Le ultimissime

Lazar Samardzic è ancora a Milano, ecco la foto all’Hotel Melia, che certifica la sua presenza di pochissimi minuti fa. La storia è molto semplice: l’Udinese gli ha chiesto di accettare le condizioni pattuite con l’Inter, senza ulteriori richieste di commissioni. Ci sono state varie correnti di pensiero nel corso della giornata, l’unica certezza è che Samardzic è ancora a Milano, almeno in questi minuti.

L’Udinese ha ribadito il concetto che per ora non intende prendere in considerazione altre proposte per Samardzic. Giovanni Fabbian è strettamente collegato all’operazione, adesso si tratta soltanto di aspettare.

Foto: screen Sportitalia