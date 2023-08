In casa Inter bisogna risolvere l’operazione cje riguarda Lazar Samardzic. Il fantasista classe 2002 si trova attualmente a Milano nel suo hotel, in attesa che la trattativa si sblocchi definitivamente. In mattinata ha scattato una foto, rispondendo “certo” alla domanda sulla firma con i nerazzurri. Nel frattempo si è concesso anche una passeggiata con la sua fidanzata.

Foto: Instagram Udinese