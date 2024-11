Samardzic dopo la prima sfida contro l’Udinese: “Alcuni legami vanno oltre tutto”

Prima sfida da avversario contro l’Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista offensivo dell‘Atalanta che nel corso dell’ultima estate ha lasciato il Friuli per vestirsi di nerazzurro.

Sul suo profilo Instagram, lo stesso Samardzic ha scritto un post raccontando le proprie emozioni: “Una partita molto speciale per me, sono molto felice per la vittoria e per aver rivisto soprattutto il vostro amore nei nostri confronti! Sempre speciale ritrovare in campo vecchi amici. Alcuni legami vanno oltre tutto. Grazie di cuore!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazar Samardžić (@lakisamar10)



Foto: Instagram Samardzic