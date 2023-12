Samardzic: “Contro l’Inter sarà la mia partita. Dovrò dare il 200%”

Il centrocampista serbo Lazar Samardzic, intervenuto a margine della cena di Natale organizzata dal club friulano, ha parlato del match del “Meazza” di sabato sera, che vedrà protagonista lui e la sua Udinese.

Samardzic, al centro di una lunga telenovela estiva di calciomercato, chiusasi con il mancato passaggio proprio ai nerazzurri, ha ammesso: “Contro l’Inter sarà la mia partita. Darò come sempre il 100%, anzi dovrò dare il 200%, perché affronteremo una delle squadre più forti in Italia”.

Sul minutaggio: “Adesso sto giocando un po’ di più, perchè mi impegno al massimo in ogni allenamento. La Serie A è un campionato molto fisico e ci serve ogni minuto per vedere come funziona il nostro corpo“.

Foto: Instagram Udinese