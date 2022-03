Sam Johnstone lascia il ritiro dell’Inghilterra: al suo posto Fraser Forster

Il portiere Sam Johnstone ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra a causa di un problema fisico. L’estremo difensore, che attualmente gioca in Championship fra le fila del West Bromwich Albion, ha nel complesso accumulato in carriera tre presenze con la maglia della sua Nazionale, con cui ha preso parte anche all’Europeo perso in finale contro l’Italia la scorsa estate.

Al suo posto Gareth Southgate ha chiamato il portiere del Southampton Fraser Forster, che torna in Nazionale per la prima volta dal 2017.

Foto: Twitter Inghilterra