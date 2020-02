Salvini attacca Valeri: “Perché non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?”

Non si arrestano le polemiche per il calcio di rigore concesso alla Juventus contro il Milan, dal direttore di gara Valeri, nella semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi ieri sera a San Siro.

In questo caso è Matteo Salvini, tifoso rossonero, a criticare la scelta del direttore di gara.

“Perché l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era?“. Questo il post pubblicato dallo stesso Milan sul profilo ufficiale Instagram del club.

Foto: Twitter personale Salvini