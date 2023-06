Salvatore Esposito: “L’obiettivo di tutti i ragazzi è giocare in Serie A ma io sto bene allo Spezia”

Prima conferenza stampa per l’Under 21 in avvicinamento all’esordio nell’Europeo di categoria, che avverrà giovedì contro la Francia giovedì, ore 20.45. Ai microfoni Salvatore Esposito, il centrocampista dello Spezia, retrocesso in B al termine dello spareggio con l’Hellas Verona: “L’esperienza in Serie A mi ha dato tanto, ho realizzato il sogno che avevo da bambino anche se non si è conclusa come desideravo e come meritavamo. Fra serie A e serie B cambia veramente tanto, mi sento sicuramente migliorato perché i ritmi di gioco e le giocate sono completamente diversi, ed anche gli interpreti, quindi se vuoi stare a quel livello sicuramente devi migliorare. Restare anche l’anno prossimo in serie A? L’obiettivo di tutti i ragazzi è giocare nella massima serie però io sto bene a Spezia, devo tanto al club perché mi hanno dato la possibilità di ‘assaggiare’ la serie A ed in questo momento penso solo all’Europeo Under 21 perché ci giochiamo veramente tanto. Ho arricchito il mio bagaglio, anche perché se vuoi stare a quel livello devi necessariamente migliorare”.

Foto: Instagram Spezia