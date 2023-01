Salvatore Esposito allo Spezia, stretta finale. E De Rossi…

Ricordate la storia? De Rossi avrebbe chiesto chiesto Salvatore Esposito a qualsiasi club, per lui il centrocampista centrale ideale. Se l’è ritrovato alla Spal, ma con la concreta possibilista di perderlo nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Lo Spezia è in pressing, siamo alla stretta finale, Tacopina chiede 4 milioni, per Esposito sarebbe il meritato salto in Serie A, a conferma delle sue indiscutibili qualità. Per la Spal, e quindi per De Rossi, una perdita gravissima, come se non bastasse una classifica deficitaria rispetto alle ambizioni estive.

Foto: Twitter Spal