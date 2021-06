Salvatore Bocchetti si ritira: “È stato un viaggio straordinario, grazie a tutti”

Salvatore Bocchetti, difensore classe 1986, ha deciso di dire basta al calcio giocato. L’ultima sua esperienza, quella con il Pescara, conclusa con la retrocessione in Serie C di quest’ultima è stata la sua ultima avventura nel mondo del pallone. Il 34enne napoletano, ha deciso di annunciare il suo ritiro tramite un post sul suo profilo personale Instagram:

“Ciao a tutti,

Oggi è arrivato quel giorno in cui qualsiasi calciatore si augurerebbe non arrivasse mai..

Volevo annunciarvi che la mia carriera da calciatore si chiude qui e cogliere l’occasione per ringraziare tutte le squadre e le persone con cui ho condiviso questi momenti -compagni di squadra,presidenti,allenatori,dirigenti,dottori,fisioterapisti,magazzinieri,tifosi-porterò tutti gli insegnamenti e le emozioni vissute con voi per sempre nel mio cuore….è stato un viaggio straordinario che mi ha permesso di conoscere tantissime persone e di realizzare i sogni che avevo sin da bambino come quello di giocare per squadre importanti ma sopratutto per la nazionale italiana 🇮🇹

Ora è arrivato il momento di guardare avanti e raggiungere altri obiettivi!

Grazie ancora di tutto. ❤️

Ci vediamo presto!”

Foto: Profilo Instagram giocatore