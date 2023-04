Saltor: “Potter ha fatto un lavoro incredibile, ma il mondo del calcio è strano. Dobbiamo andare avanti”

Con l’esonero di Graham Potter, sarà Bruno Saltor a sedere in panchina nella partita di domani contro il Liverpool, recupero dell’ottava giornata di Premier League. Intervenuto in conferenza stampa, ha così parlato dell’esonero di Potter: “Sono state 24 ore difficili per tutti ed è difficile per me spiegare esattamente quello che è successo. Penso che Graham abbia fatto un lavoro incredibile qui, ma il calcio è un mondo strano e dobbiamo andare avanti. Io alleno da 4 anni e ho sempre lavorato con lui e adesso sarà diverso. Ho esperienza di spogliatoio, voglio aiutare i giocatori perché sono già stato in situazioni come queste e posso dare una mano”.

Poi ha proseguito: “Se sono al Chelsea lo devo a Graham, al fatto che ha creduto in me. È successo quello che è successo, ma ora dobbiamo vivere questa situazione e io cercherò di farlo nel modo migliore possibile. Ho parlato con la proprietà, mi devo concentrare solo sulla partita di domani e da lì andiamo avanti. Non posso controllare per quanto avrò questo lavoro, perché quella è una decisione del club, ma posso controllare come lo faccio e voglio metterci il massimo della professionalità”