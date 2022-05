Saltano i nervi di Allegri dopo il 4-2 di Perisic: espulso

È un one man show quello andato in scena nel primo tempo supplementare della finale di Coppa Italia: grazie a due reti realizzate in cinque minuti, Ivan Perisic ha portato l’Inter sul 4-2 contro la Juventus. Un rigore il primo gol (fallo di De Ligt su De Vrij), una sassata mancina il secondo: ennesima prova di livello di uno degli attori protagonisti della stagione nerazzurra. Saltano i nervi a Massimiliano Allegri, espulso.

Foto: Twitter Juventus