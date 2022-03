Salta la partita per malattia ma va ad una festa: il Flamengo multa Isla

Il Flamengo ha deciso di multare Mauricio Isla, ex calciatore di Udinese e Juventus dal 2020 in forza alla squadra brasiliana, a causa di una bravata commessa nella serata di domenica. Come riportato da Globoesporte, il giocatore non era stato inserito nella lista dei convocati per la partita poi pareggiata per 2-2 dalla sua formazione contro il Resende, ufficialmente per problematiche di salute.

Nella stessa serata, però, il calciatore è stato ripreso mentre partecipava ad una festa insieme ad un altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Edu Vargas. Inevitabile la sanzione disciplinare, anche se va sottolineato come in ogni caso il cileno fosse da tempo ai margini della formazione allenata da Paulo Sousa.

Foto: Flamengo Twitter