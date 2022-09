Salisburgo, Ulmer: “Milan fortissimo, ma possiamo sorprenderli”

Andreas Ulmer, capitano del Salisburgo, ha così presentato la sfida di domani contro il Milan in conferenza stampa: “Ci siamo emozionati, i nostri feeling stanno aumentando, giochiamo contro i Campioni d’Italia e lo stadio è completamente sold out. Vogliamo giocare bene, siamo riusciti a fare arrabbiare anche le più forti, vediamo. È una buonissima squadra, sono fortissimi, sia offensivamente che difensivamente, dovremo cercare i nostri spazi e il nostro modo di giocare a calcio non lo vedono spesso, dunque potremmo sorprenderli. Sorridiamo entrambi, è una cosa particolare per noi giocare la Champions League a Salisburgo“. E su Rafael Leao ha aggiunto: “È eccezionale, nelle ultime partite lo ha dimostrato, lo abbiamo visto dei video, non solo di lui ma anche di tutta la squadra. Sono molto bravi, credo che non si tratti di un singolo giocatore, ma come giochiamo tutti insieme, quanto investiamo in difesa, come ci supportiamo l’un l’altro. Abbiamo già dimostrato varie volte di divertirci, rimaniamo con una mentalità aperta“.