Salisburgo-Napoli, le ultime sulle probabili formazioni

Il Napoli domani farà visita al Salisburgo nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro. Marsch proporrà il consueto 4-4-2: tra i pali ecco Stankovic, davanti a lui Kristensen a destra, Onguené e Wober come centrali e Ulmer sulla fascia sinistra. Minamino e Szoboszlai pronti sugli esterni, mentre la coppia d’attacco sarà guidata da Hwang e il giovane Haaland. Solito 4-4-2 per Ancelotti, che conferma Meret in porta. Linea difensiva composta da Malcuit, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo dovrebbero agire Callejon, Fabian Ruiz, Allan e Zielinski (in vantaggio su Insigne), mentre in attacco la coppia Mertens-Milik, con quest’ultimo favorito su Lozano.

SALISBURGO (4-4-2) Stankovic; Kristensen, Ongue’ne’, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland. All. Marsch

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Foto: Twitter ufficiale Napoli