Salini (ad WeBuild): “Due stadi separati per Inter e Milan sono una follia”

Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, come si legge su CalcioeFinanza.it, ha usato parole dure per commentare la decisione di Inter e Milan che, dopo un lungo scambio di richieste e di risposte con il colosso delle costruzioni, hanno optato per non ristrutturare il Meazza, ma di tornare sull’ipotesi di un nuovo stadio accanto a San Siro ridotto: “Due stadi separati sono una follia: meglio investire in giocatori”.

Poi ha proseguito: “Su San Siro aspetto. Abbiamo fatto una proposta che risponde alle esigenze delle squadre, ora i proprietari americani stanno riflettendo su un nuovo stadio. Quando realizzeranno quanto tempo ci vuole in Italia per realizzare un nuovo impianto si analizzerà di nuovo il nostro progetto”.

