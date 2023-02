Salihamidzic: “Riscatto Cancelo? La cifra fissata è elevata”

Il Direttore Sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato alcune parole in merito al possibile riscatto di Joao Cancelo dal Manchester City. I bavaresi hanno un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro per trattenere il laterale portoghese, una cifra che sarebbe fuori budget per i tedeschi: “Abbiamo chiarito con Joao che questa cifra è difficile da immaginare per noi, ma se tutte le parti vogliono trovare una soluzione: possiamo farcela. La cosa più importante però è che si senta a suo agio a Monaco”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco