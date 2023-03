Salihamidzic: “Quando ci sono dei cali devi reagire, fortunatamente Tuchel era libero”

Il Direttore Sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa di presentazione di Thomas Tuchel. Il dirigente dei bavaresi ha parlato dell’esonero di Nagelsmann: “Potete immaginare quanto sia difficile per me. Abbiamo avuto una buona e fiduciosa collaborazione reciproca. Non è una decisione popolare. Abbiamo perso cinque partite di Bundesliga su dieci e abbiamo faticato con le cinque vinte. Dopo la partita di Leverkusen abbiamo dovuto sederci e analizzare partita per partita. Ci siamo resi conto che la collaborazione tra mister e squadra non era più giusta. Il calcio è onesto. Quando vedi dei cali sei chiamato a reagire. Fortunatamente c’era un’opzione di altissimo livello sul mercato. E poi è successo in fretta”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco