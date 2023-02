Salihamidzic: “Non abbiamo paura del PSG. Messi e Mbappé? Non sono un mio problema”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Kicker per presentare la sfida di domani contro il Paris Saint-Germain: “Penso che tutta l’Europa non veda l’ora del match. È il momento clou della vita di ogni calciatore. Condizioni di Messi e Mbappé? Non è un mio problema ora, stiamo tutti facendo bene a concentrarci sulla nostra squadra. Se ci sono tutti i top player che possono competere ai massimi livelli è molto meglio per gli spettatori”.

Poi prosegue parlando di cosa servirà domani ai bavaresi: “Energia, aggressività e mentalità. Abbiamo dimostrato soprattutto nella prima metà della stagione di possedere queste qualità, ora dobbiamo rimetterle in campo“. Infine: “Abbiamo rispetto, ma non paura. Non c’è un favorito, ci sono il 50% di possibilità per entrambi. Per l’allenatore, per i giocatori, per il club… La partita è molto importante per tutti noi”.



Foto: Sport Bild