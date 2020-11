Salihamidzic: “Il rinnovo di Boateng non è una priorità”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha chiarito ai microfoni di Sky.de la posizione del club riguardo il rinnovo del contratto del difensore Jerome Boateng.

Queste le sue parole: “Sappiamo tutti che Jérôme ha un contratto fino al 30 giugno 2021. è un giocatore importante, ha dato tanto per questi colori. Incontreremo lui e il suo agente al momento opportuno e prenderemo una decisione giusta per tutti. Al momento non è affatto la nostra priorità il rinnovo, ci incontreremo e ne parleremo”.