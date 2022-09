Salihamidžić: “Il Bayern vuole Kane? Abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Tel il miglior talento in Europa”

Hasan Salihamidžić, ds del Bayern Monaco, ha spento alcune voci di mercato nell’intervista concessa a Sport1. In particolare, sull’interesse del club nei confronti di Kane, ha spiegato: “Abbiamo fiducia nei nostri giocatori. Gnabry, Mane, Chupo-Moting e Tel sono ragazzi in cui crediamo. Abbiamo otto giocatori per quattro posizioni, alla fine bisogna vedere cosa offre il mercato e non abbiamo trovato niente di meglio rispetto a quello che abbiamo nella nostra rosa”. Poi, il ds si è espresso anche sul giovanissimo e promettente Tel, in gol nell’ultima sfida di Bundesliga contro lo Stoccarda: “Ha 17 anni ma ha qualità che non molti al mondo hanno. Ha il potenziale per essere un grande. È il miglior talento in Europa in questo ruolo”.

Foto: Sport Bild