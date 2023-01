Salihamidzic duro contro Gnabry: “È da dilettanti, esattamente quello che non è il Bayern Monaco”

Il Direttore Sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, ha rilasciato alcune parole dure contro Serge Gnabry e la squadra dopo l’1-1 ottenuto in casa contro il Colonia in Bundesliga. I bavaresi sono primi in classifica ma con soli quattro punti di vantaggio sul Lipsia secondo. Non brilla la stella Gnabry, l’ala ventisettenne è reduce dall’ennesima prestazione sottotono della stagione. Le parole di Brazzo alla Bild: “È da dilettanti, esattamente quello che non è il Bayern Monaco. Fare un po’ di ginnastica quando hai un giorno libero. Un giorno di riposo viene dato per riposare e poi per poter dare gas per la prossima partita. Ne parleremo. Volevo lasciare soli i ragazzi a prepararsi per la partita. Ma ovviamente questo deve essere discusso. È ora di cambiare e capire che c’è in gioco il campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco