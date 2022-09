Salihamidzic, ds del Bayern: “Lewandowski? Al momento della sua uscita c’è stata qualche tensione, poi ci siamo salutati da amici”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, in un’intervista rilasciata a El Pais, ha parlato dei retroscena che hanno portato alla cessione di Lewandowski al Barcellona in questa finestra di mercato estiva. Queste le parole del ds in merito: “Volevamo rinnovare il suo contratto, ma lui no. E abbiamo deciso che era meglio cederlo ora che liberarlo a zero nel 2024. Il Barcellona ha costruito una rosa eccezionale, ma noi abbiamo delle regole e, quando rinnoviamo con gli over-30, non aggiungiamo più di un anno. Non eravamo disposti a dargli un quadriennale ad uno stipendio così alto, è una strategia”. Parlando del momento della sua uscita, nonostante qualche tensione ci sia stata, Salihamidzic spiega che “Lewy ha portato delle bottiglie di champagne, ci siamo salutati da veri amici. Lui parlerà sempre bene del Bayern e così noi di lui”.

Foto: Twitter Barcellona