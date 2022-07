Salihamidzic dopo l’incontro per de Ligt: “Ottimista? Sempre”

Matthijs de Ligt sempre più in orbita Bayern. È terminato poco fa l’incontro a Torino tra la Juve, il Bayern e l’agente Rafaela Pimenta. Intercettato subito dopo il summit il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo parlato, ma non posso dire nulla. Se c’è un po’ di ottimismo da parte nostra? Sempre”.

Ricordiamo che la Juve ha chiesto una cifra di almeno 80 milioni di base fissa più bonus (alcuni semplici da raggiungere) per arrivare a 90. La trattativa è nella fase più calda. La Juve investirebbe gran parte di quei soldi per prendere un difensore centrale (attualmente bloccati Koulibaly e Bremer, ieri contatti per Gabriel dell’Arsenal, più defilati altri due o tre profili) e per presentare un’offerta ufficiale alla Roma per Zaniolo.

Foto: Twitter Bayern