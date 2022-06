Salihamidzic conferma: “Mané sta arrivando al Bayern Monaco”

Sadio Mané è in procinto di accettare il progetto Bayern Monaco. La conferma è arrivata direttamente da Hasan Salhiamidzic, direttore sportivo del club bavarese, raggiunto dai microfoni di Sky Sports: “Sì, Sadio sta arrivando al Bayern“. La fumata bianca è dunque vicina, motivo per il quale è ipotizzabile come questa operazione possa poi agevolare la cessione di Lewandowski, che quest’oggi ha ulteriormente ribadito la volontà di andare via.

Foto: Twitter Liverpool