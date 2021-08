Salihamidzic conferma l’interesse per Sabitzer: “Ho detto molte volte che è un buon giocatore”

Al Bayern Monaco piace Marcel Sabitzer del RB Lipsia. Il ds dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, ha confermato ai microfoni di Sky Germania l’interesse del suo club per il nazionale austriaco. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal portale tedesco Zeit.de: “Vedremo quali saranno le nostre opportunità economiche e ci muoveremo in quel senso, ho detto molte volte che è un buon giocatore”.

Sabitzer non è presente nella lista dei convocati del Lipsia per la partita di domenica in casa del VfL Wolfsburg. Si parla di un infortunio all’adduttore. Il mercato chiude martedì 31, vedremo se il Bayern Monaco riuscirà a chiudere il colpo Sabitzer.

Foto: Twitter Bayern