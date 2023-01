Salihamidzic: “Cancelo lo cercavamo da tempo. Lavoreremo per farlo rimanere a titolo definitivo”

Ai canali ufficiali del Bayern Monaco, arrivano le parole di Hasan Salihamidzic, direttore sortivo del club bavarese, che ha parlato in merito all’arrivo di Joao Cancelo.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti. Lo abbiamo ingaggiato in prestito e abbiamo la possibilità di ingaggiarlo a titolo definitivo in estate. Lavoreremo affinchè ciò avvenga. João è un grande giocatore e pensavamo a lui da un po’, lo seguivamo da diversi mesi, perché apprezziamo molto le sue qualità e perché si adatta perfettamente al nostro sistema con il suo stile di gioco offensivo e il suo dinamismo. La sua mentalità ed esperienza si adattano molto bene alla nostra squadra. Ci aiuterà nella parte finale, l’obiettivo è vincere titoli”.

Foto: sito Bayern