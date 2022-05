Salihamidzic: “Avremo altri colloqui con Lewandowski. Gnabry? Vorrei che restasse, ma deciderà lui”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è tornato sulla questione Lewandowski, oltre a menzionare il tema Gnabry, anch’egli in scadenza nel 2023: “Avremo dei colloqui con Lewandoswki, dopo quelli che abbiamo già sostenuto. Poi vedremo cosa succederà. Gnabry? Cerchiamo di offrire la migliore soluzione per ogni giocatore. Quindi spetterà a lui decidere. Il ragazzo è fantastico e sarei molto contento di poterlo tenere qui. Non abbiamo una quantità infinita di soldi, abbiamo già allungato alcuni contatti per provare a mantenere il cuore della squadra. Vedremo cosa potremo fare in base alla situazione finanziaria del club“.

Foto: Twitter Champions League