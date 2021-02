Salihamidzic ammette e conferma: “Upamecano giocherà nel Bayern”

Dayot Upamecano sarà un giocatore del Bayern Monaco nell’annata 2021-2022. Era una notizia nell’aria da tempo e la conferma arriva proprio dal ds dei neo Campioni del Mondo Hasan Salihamidzic, che ha rivelato alla Bild di aver definito l’accordo col giovane e talentoso difensore in forza al RB Lipsia: “Posso confermare che Upamecano giocherà nel Bayern Monaco. Abbiamo avuto delle belle e intense discussioni per tanti mesi. Alla fine di questo lungo processo, il giocatore, la sua famiglia e i suoi agenti si sono convinti che il Bayern Monaco è il club giusto per proseguire la sua carriera”.

Secondo il quotidiano tedesco il Bayern pagherà la clausola pari a 42,5 milioni di euro del classe 1998 francese.