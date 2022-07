Salihamidžić accoglie de Ligt: “Lo volevamo già tre anni fa. Sarà importante dentro e fuori dal campo”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidžić, ha dato il benvenuto a Matthijs de Ligt come nuovo giocatore dei bavaresi. Ecco le sue parole al sito ufficiale del club: “Sono molto felice che Matthijs de Ligt giocherà per il Bayern nelle prossime stagione. Volevamo portare Matthijs a Monaco tre anni fa. Eravamo convinti delle sue qualità di difensore allora e lo siamo ancora di più adesso. Con la sua professionalità, la sua avidità e il suo carattere meraviglioso, Matthijs si adatta sia alla nostra squadra che alle nostre ambizioni. Giocherà un ruolo importante dentro e fuori dal campo del Bayern Monaco. Era già un leader all’Ajax Amsterdam da giovane e a 22 anni è ancora valido all’alto livello in cui è”.

Foto: Sport Bild