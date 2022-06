Saliba: “Stagione magica con il Marsiglia, ma sono dell’Arsenal e tornerò lì”

William Saliba, difensore di proprietà dell’Arsenal reduce da una stagione in prestito al Marsiglia, ha parlato ai microfoni di Telefoot: “Sorprendente o magica, è la mia prima stagione intra. Volevo dimostrare chi sono veramente e sono davvero contento. All’inizio ero un po’ in apprensione, avevo un grippo allo stomaco e pensavo di non poter uscire, non poter divertirmi con l’obbligo di dover giocare bene. Appartengo ancora all’Arsenal e ora tornerò da loro, mi rimangono due anni di contratto. Voglio mostrare il mio vero volto e avere la possibilità di giocare per questo grande club, seppure non dipenda solo da me“.

Foto: Twitter Marsiglia